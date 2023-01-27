Без бюстгальтера і з розрізом до пупка: американська акторка прийшла на фешншоу у відвертому образі

Крістін Квінн на Тижні моди похизувалася бюстом і стрункими ногами.

Папараці зазнімкували американську акторку Крістін Квінн на Тижні моди у Парижі. Жінка відвідала показ кутюрної колекції Jean Paul Gaultier.

Крістін обрала для свого виходу сексуальний аутфіт. На ній була довга чорна сукня, яка зверху імітувала смокінг. Вбрання мало відверту зону декольте, яке дозволило акторці похизуватися своїми грудьми без бюстгальтера.

Крістін Квінн / Фото: Getty Images

А ще лук Квінн мав високий розріз – майже до пупка, крізь який було помітно шлейку віт стрингів. Завдяки ньому красуня похизувалася своїми стрункими ногами.

Образ Крістін доповнила чорними босоніжками з ремінцями, елегантною зачіскою і насиченим макіяжем із акцентом на помаді гранатового відтінку. Французький манікюр і каблучки завершили лук Квінн.

Нагадаємо, німецька фешнблогерка Леоні Ганне відвідала шоу Elie Saab у гламурному "голому" бюстгальтері, декорованому стразами.

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