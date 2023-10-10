Без бюстгальтера і з вирізом до пупка: зірка соцмереж у відвертому образі відвідала івент

Зірки, щоб привернути до себе увагу, обирають провокаційні луки.

У межах Лондонського кінофестивалю відбулася прем'єра фільму Saltburn, яку відвідало багато зіркових красунь. Нашу увагу привернула зірка соцмереж Памела Г'юз, яка з'явилася там у провокаційному луку.

На ній була сукня сливового кольору з рюшами, розрізом і відвертим вирізом до пупка. Бюстгальтер на Пем був відсутній, тож вона виблискувала перед присутніми сексуальними грудьми.

Памела Г'юз / Фото: Associated Press

Аутфіт Г'юз доповнила африканськими кісками і ніжним макіяжем із довгими віями.

Памела Г'юз / Фото: Associated Press

Нагадаємо, австралійська модель і акторка Еллі Гонсалвес відвідала прем’єрний показ фільму The Real Housewives of Sydney у Сіднеї, де постала у прозорій красивій сукні і без білизни.

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