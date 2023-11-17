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Без бюстгальтера і з високим розрізом: іспанська артистка у сукні-сітці відвідала івент

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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Без бюстгальтера і з високим розрізом: іспанська артистка у сукні-сітці відвідала івент

Індія Мартінес / Фото: Getty Images

38-річна Індія Мартінес вийшла у світ у "голому" вбранні.

Іспанська співачка Індія Мартінес відвідала захід "Людина року" від Латиноамериканської академії звукозапису, який відбувся у Севільї.

Для своєї появи вона обрала сміливий образ. На ній була темно-синя сукня в сітку, яка абсолютно нічого не прикривала. Вбрання мало глибоке декольте і високий розріз спереду.

Індія Мартінес / © Getty Images
Індія Мартінес / Фото: Getty Images

Під сукню Індія одягла лише чорні труси, а оголені груди вона прикрила волоссям та подвійним хомутом.

Аутфіт Мартінес доповнила перламутровими босоніжками в тон і темним манікюром та педикюром. Співачка зробила вечірній макіяж, підкресливши очі чорним олівцем.

Нагадаємо, іспанська інфлюенсерка Джессіка Гойкоечеа на церемонії вручення нагород Harper's Bazaar Women Of The Year Awards 2023 у Мадриді з'явилася у прозорій мереживній сукні і без бюстгальтера.

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Дата публікації
Перегляди
279
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