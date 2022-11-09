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Без бюстгальтера і зі сміливим декольте: ефектний образ "Міс Всесвіт-2012" Олівії Калпо

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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Без бюстгальтера і зі сміливим декольте: ефектний образ "Міс Всесвіт-2012" Олівії Калпо

Олівія Калпо / Фото: Getty Images

30-річна модель і акторка у сексуальному образі total black вийшла на вулицю.

Папараці заскочили модель, акторку і "Міс Всесвіт-2012" Олівію Калпо на вулицях Нью-Йорка. Дівчина обрала для свого виходу ефектний образ total black. На дівчині була чорна сукня з відвертим декольте, шкіряними бретельками-ремінцями і пишною спідницею міді.

На Олівії був відсутній бюстгальтер. Дві смужки занадто притисли груди моделі.

Олівія Калпо / © Getty Images
Олівія Калпо / Фото: Getty Images

Вбрання вона доповнила чорними капроновими колготами і чорними широкими чоботами на шпильках.

Хвилясте укладання і макіяж із акцентом на пишних віях завершили кокетливий образ Калпо.

Нагадаємо, минулого разу Олівія вийшла у світ у романтичному прозорому кроптопі з пишними рукавами до ліктя, який оголював її живіт. 

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