Без бюстгальтера: ірландська акторка прийшла на церемонію у сукні з прозорим декольте

33-річна Ів Г'юсон блиснула пишним бюстом на івенті.
У Лондоні відбулася церемонію вручення нагород GQ "Чоловік року", яку відвідало багато зіркових красунь. Нашу увагу привернула зірка мінісеріалу "Ідеальна пара" – ірландська акторка Ів Г'юсон, яка обрала для своєї появи відвертий аутфіт.
На ній була чорна сукня від бренду Rodarte, яка складалася із шовкової спідниці і мереживного прозорого верху, прикрашеного аплікаціями з чорних паєток і рюшами. Вбрання мало відверте декольте, крізь яке Ів виблискувала пишними оголеними грудьми, адже на ній не було бюстгальтера.
Аутфіт Г'юсон доповнила хвилястою ретрозачіскою у стилі 20-х років, макіяжем із чорними стрілками і червоною помадою, а також блискучим бронзовим манікюром, який помітно відріс.
У вухах в акторки були лаконічні діамантові сережки, на шиї – золотий ланцюжок із діамантами і перлиною, а на руках – каблучки.
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