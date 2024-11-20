Без бюстгальтера: ірландська акторка прийшла на церемонію у сукні з прозорим декольте

У Лондоні відбулася церемонію вручення нагород GQ "Чоловік року", яку відвідало багато зіркових красунь. Нашу увагу привернула зірка мінісеріалу "Ідеальна пара" – ірландська акторка Ів Г'юсон, яка обрала для своєї появи відвертий аутфіт.

На ній була чорна сукня від бренду Rodarte, яка складалася із шовкової спідниці і мереживного прозорого верху, прикрашеного аплікаціями з чорних паєток і рюшами. Вбрання мало відверте декольте, крізь яке Ів виблискувала пишними оголеними грудьми, адже на ній не було бюстгальтера.

Ів Г'юсон / Фото: Associated Press

Аутфіт Г'юсон доповнила хвилястою ретрозачіскою у стилі 20-х років, макіяжем із чорними стрілками і червоною помадою, а також блискучим бронзовим манікюром, який помітно відріс.

Ів Г'юсон / Фото: Associated Press

У вухах в акторки були лаконічні діамантові сережки, на шиї – золотий ланцюжок із діамантами і перлиною, а на руках – каблучки.

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