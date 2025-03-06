Без бюстгальтера: ірландська телезірка у прозорій сукні блиснула оголеними грудьми на премії

Ірландська телезірка Мойра Гіггінс відвідала церемонію нагородження премії Brit Awards 2025 у Лондоні.

Дівчина привернула до себе увагу відвертим аутфітом. На червону доріжку Гіггінс вийшла у прозорій чорній сукні максі з високою горловиною і довгими рукавами, яка була прикрашена різнокольоровою квітковою вишивкою з бісеру. Під вбрання вона одягла лише чорні стринги.

Мойра Гіггінс / Фото: Associated Press

Мойра демонструвала присутнім і фотографам свої оголені груди, які злегка прикрила вишивка і смужки на сукні.

Мойра Гіггінс / Фото: Associated Press

Образ Мойра доповнила чорними босоніжками на високих платформах і підборах. У неї була гарна зачіска, макіяж із чорними стрілками і лаконічні золоті сережки у вухах.

Мойра Гіггінс / Фото: Associated Press

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