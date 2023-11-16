Без бюстгальтера: іспанська радіоведуча блиснула оголеним декольте на церемонії

У Мадриді відбулася церемонія Genz Awards 2023, яку відвідала іспанська радіоведуча і сценаристка Генар Альварес.

Для своєї появи вона обрала зухвалий лук. Жінка постала у червоних ботильйонах і чорному костюмі, який складався із вкороченого жакета і штанів кльош із атласними лампасами і розрізами. На ній була також біла сорочка, ґудзики якої вона розстебнула і продемонструвала оголене декольте, оскільки бюстгальтер був відсутній.

Генар Альварес / Фото: Getty Images

Альварес прикрасила шию ланцюжком із масивною металевою підвіскою, вуха – лаконічними сережками, а руки – перстнями. Вона розпустила волосся і зробила насичений макіяж із чорними стрілками і червоною помадою.

Нагадаємо, британська футболістка і гравчиня національної збірної Англії Алекс Скотт у "голій" сукні з'явилася на церемонії вручення нагород GQ Men Of The Year Awards.

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