Без бюстгальтера: італійська акторка блиснула пишним сексуальним бюстом у Венеції

Італійська акторка і співачка Валерія Альтобеллі вирішила ефектно з'явитися у Венеції. Знаменитість прибула на Венеційський кінофестиваль у провокаційному образі.

Валерія одягла відверту сукню, яка складалася із блакитної спідниці із флористичним принтом і високим розрізом та прозорого верху, прикрашеного квітковими аплікацями.

Валерія Альтобеллі / Фото: Getty Images

Оскільки співачка була без бюстгальтера, вона виблискувала своїм пишним сексуальним бюстом, який мав спокусливий вигляд.

Валерія Альтобеллі / Фото: Getty Images

Аутфіт Альтобеллі доповнила гарним укладання з локонами, макіяжем смокі-айс і французьким манікюром.

Читайте також: