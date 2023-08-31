Без бюстгальтера: італійська акторка блиснула пишним сексуальним бюстом у Венеції

Валерія Альтобеллі викликати фурор своєю появою.
Італійська акторка і співачка Валерія Альтобеллі вирішила ефектно з'явитися у Венеції. Знаменитість прибула на Венеційський кінофестиваль у провокаційному образі.
Валерія одягла відверту сукню, яка складалася із блакитної спідниці із флористичним принтом і високим розрізом та прозорого верху, прикрашеного квітковими аплікацями.
Оскільки співачка була без бюстгальтера, вона виблискувала своїм пишним сексуальним бюстом, який мав спокусливий вигляд.
Аутфіт Альтобеллі доповнила гарним укладання з локонами, макіяжем смокі-айс і французьким манікюром.
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