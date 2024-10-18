Без бюстгальтера: Ізабелі Фонтана у "голій" сукні блиснула грудьми на вечірці

41-річна бразильська супермодель і колишня зірка бренду білизни Victoria's Secret у відвертому вбранні продемонструвала струнку фігуру.

Ізабелі Фонтана була серед гостей вечірки Victoria's Secret Fashion Show 2024, яка відбулася у ресторані Crane Club у Нью-Йорку.

Модель з'явилася там у відвертому образі. Вона одягла бежеву мереживну сукню максі з довгими рукавами, пікантним вирізом на тулубі і високим розрізом до стегна.

Під вбранням були нюдові труси і не було бюстгальтера, тож Ізабелі виблискувала перед присутніми своїми грудьми.

Ізабелі Фонтана / Фото: Getty Images

Аутфіт Фонтана доповнила золотистими босоніжками на шпильках та бежевою сумочкою з перфорацією і стразами.

Модель зробила укладання з локонами, макіяж із ніжно-рожевим блиском і рожевий манікюр.

Нагадаємо, Ізабелі Фонтана на премії Sustainable Fashion Awards сяяла у довгій червоній сукні, яка була розшита довгастими лелітками.

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