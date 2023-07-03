Без бюстгальтера: Каміла Кабельйо у прозорій футуристичній сукні прийшла на фешнпоказ

Каміла Кабельйо відвідала показ бренду Iris Van Herpen Haute couture сезону осінь/зима 2023/2024, який відбувся у межах Паризького тижня моди.

Співачка викликала справжній фурор своїм сміливим аутфітом. Вона була одягнена у футуристичну прозору сукню максі із синьо-жовтою облямівкою і відвертим декольте. Під вбранням на ній були труси з високою посадкою і був відсутній бюстгальтер.

Каміла Кабельйо / Фото: Getty Images

Каміла взула золотисті босоніжки на екстремально високій платформі і підборах. Вона зібрала волосся у високий хвіст, випустивши пасма, і зробила легкий макіяж із рожевими рум'янами.

Кабельйо сфотографувалася також із акторкою, зіркою "Гри престолів" Мейсі Вільямс, яка з'явилася на фешнівенті в екстравагантній прозоро-коричневій сукні і з бровами, адже раніше вона досить довгий час ходила без них.

Каміла Кабельйо і Мейсі Вільямс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на премію "Греммі" Каміла прийшла у прозорому бюстгальтері із перлів.