Без бюстгальтера: канадська акторка блиснула сосками на тижні моди у Парижі

28-річна Тейлор Рассел у сміливому аутфіті прийшла на модний показ.

Канадська акторка Тейлор Рассел, яка разом із Тімоті Шаламе зіграла головну роль у драмі "Цілком і повністю", відвідала фешншоу бренду Loewe, який відбувся в межах Паризького тижня моди.

Щоб привернути до себе увагу, зірка прийшла без бюстгальтера. Вона одягла світло-бежеву прозору водолазку, крізь яку світила своїми сосками.

Тейлор Рассел / Фото: Getty Images

Лук Рассел доповнила бежевим прозорим тренчем і стильними чорними шкіряними штанями зі срібними деталями, блискавками, ремінцями і шнурівками.

У руці зірка тримала чорну сумочку, а на обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри від Gentle Monster.

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