Без бюстгальтера: канадська модель у напівпрозорій сукні блиснула сосками на церемонії

Канадська модель Сабріна Доур відвідала захід Fashion Trust Arabia 2024, який відбувся у палаці Ель-Баді у Марракеші.

Там манекенниця з'явилася у відвертому аутфіті. На ній була напівпрозора довга сукня з блискітками, американською проймою і глибоким декольте. Під вбранням у Сабріни не було бюстгальтера, тож вона виблискувала перед присутніми сосками.

Сабріна Доур / Фото: Getty Images

Лук Доур доповнила чорною прозорою накидкою-халатом і чорними босоніжками.

У моделі була скромна зачіска і вечірній макіяж. Вуха вона прикрасила сережками з камінням, пальці – каблучками, а шию залишила без прикрас, щоб не відволікати увагу від бюсту.

Нагадаємо, на церемонії також побувала колишня перша леді Франції Карла Бруні, яка сяяла у вечірній сукні кольору бургунді з глибоким декольте і кейпом-накидкою.

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