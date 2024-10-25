Без бюстгальтера: канадська модель у напівпрозорій сукні блиснула сосками на церемонії

35-річна Сабріна Доур у відвертому луку з'явилася на світському заході.
Канадська модель Сабріна Доур відвідала захід Fashion Trust Arabia 2024, який відбувся у палаці Ель-Баді у Марракеші.
Там манекенниця з'явилася у відвертому аутфіті. На ній була напівпрозора довга сукня з блискітками, американською проймою і глибоким декольте. Під вбранням у Сабріни не було бюстгальтера, тож вона виблискувала перед присутніми сосками.
Лук Доур доповнила чорною прозорою накидкою-халатом і чорними босоніжками.
У моделі була скромна зачіска і вечірній макіяж. Вуха вона прикрасила сережками з камінням, пальці – каблучками, а шию залишила без прикрас, щоб не відволікати увагу від бюсту.
Нагадаємо, на церемонії також побувала колишня перша леді Франції Карла Бруні, яка сяяла у вечірній сукні кольору бургунді з глибоким декольте і кейпом-накидкою.
Читайте також:
- У білій сукні з "голим" низом: модель блиснула трусами на б'юті-івенті
- Відпочиває на пляжі у Маямі: американська модель у джинсовому бікіні блиснула пласким животом
- Сміливо: американська модель у самій лише шкіряній білизні з портупеєю вийшла у світ