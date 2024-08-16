Без бюстгальтера: канадська модель у відвертій сукні з мереживом блиснула грудьми

Зіркові красуні часто приходять на івенти без білизни, щоб привернути до себе увагу.

Канадська модель та інфлюенсерка Шарлотта Д'Алессіо відвідала прем'єру серіалу Apple TV+ "Погана мавпа", яка відбулася у Музеї Гаммера у Лос-Анджелесі.

Для такої події дівчина обрала пікантний лук. На ній була чорна оксамитова асиметрична мінісукня без рукавів, з високою горловиною, мереживом на подолі і в зоні декольте. Під вбранням не було бюстгальтера, тож через прозору тканину Шарлотта блиснула оголеними грудьми.

Шарлотта Д'Алессіо / Фото: Getty Images

Д'Алессіо продемонструвала підтягнуту фігуру і стрункі ноги.

Аутфіт модель доповнила чорними замшевими туфлями з металевою фурнітурою. Вона розпустила волосся і зробила макіяж із чорними стрілками.

Нагадаємо, зірка реалітішоу "Острів кохання" – Олівія Волкер – постала на вулицях Нью-Йорка у ніжно-блакитній сукні з розрізом збоку, американською проймою і глибоким декольте, під яким не було бюстгальтера.

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