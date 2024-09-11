Без бюстгальтера: Кая Гербер у сукні з вирізом до пупка позувала на червоній доріжці

Модель та акторка мала стрункий вигляд у вінтажному вбранні.

Кая Гербер відвідала прем’єру біографічної трагікомедії режисера Джейсона Райтмана – "Суботній вечір" (Saturday Night) – на Міжнародному кінофестивалі у Торонто. Позувала вона разом із актором Корі Майклом Смітом, із яким зіграла у цьому фільмі.

Для кіноподії вона обрала вінтажну чорну довгу сукню від бренду Donna Karan New York. Вбрання мало американську пройму, глибоке декольте до пупка та оголену спину. Під вбранням не було бюстгальтера.

Кая Гербер / Фото: Getty Images

У Гербер було укладання з локонами, макіяж із довгими віями, молочний довгий манікюр і золоті браслети на руках.

На Корі був чорний смугастий костюм, сіра футболка і чорні туфлі.

Нагадаємо, Кая Гербер на івенті у Парижі постала у чорній мінісукні, яка ефектно підкреслила її стрункі ноги.

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