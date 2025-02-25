Без бюстгальтера: Керрі Вашингтон у сміливому луку блиснула грудьми на премії у Лос-Анджелесі

48-річна акторка обрала для своєї появи провокаційне вбрання від Armani Privé.

Керрі Вашингтон продемонструвала сміливий аутфіт на церемонії вручення нагород Гільдії кіноакторів США (SAG Awards) у Лос-Анджелесі.

Керрі Вашингтон / Фото: Associated Press

На "червоній" доріжці вона постала у кастомному вбранні від Armani Privé. Воно складалося з мереживного верху з високою горловиною і довгими рукавами, прикрашеного перлами і блискітками, прозорої спідниці максі з перлинами та стразами і шовковою підспідницею кольору айворі.

Керрі Вашингтон / Фото: Associated Press

Під "голим" вбранням на Керрі не було бюстгальтера, тож вона виблискувала перед присутніми своїми грудьми.

Керрі Вашингтон / Фото: Associated Press

Лук Вашингтон доповнила обємним укладанням із локонами, макіяжем смокі-айс, молочним манікюром із золотим декором і прикрасами Bucherer Fine.

Керрі Вашингтон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Керрі Вашингтон в елегантній сукні з квітковим принтом вийшла на червону доріжку премії NAACP Image Awards Creative Honors.

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