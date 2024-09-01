Без бюстгальтера: Кейт Бланшетт вийшла на червону доріжку у відвертому топі

55-річна акторка мала стильний і спокусливий вигляд.
Кейт Бланшетт відвідала вечерю Armani Beauty, яка відбулася у межах 81-го Венеційського кінофестивалю.
Для такої події акторка обрала чорні широкі штани і відвертий топ, який складався з торочки з намистинами і нюдової підкладки. Топ оголював її живіт і трішки декольте.
Аутфіт Кейт доповнила чорними гостроносими туфлями. У неї було хвилясте укладання, макіяж із помадою персикового відтінку, діамантові сережки у вухах і діамантова каблучка на пальці.
Нагадаємо, Кейт Бланшетт на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю продемонструвала гарний образ у білій закритій сукні максі з невеликим шлейфом від бренду Louis Vuitton з прозорою тканиною зі стразами.
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