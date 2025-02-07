Без бюстгальтера: Кейт Мосс у білизняній сукні оголила декольте на Тижні моди

Супермодель 90-х у стильному образі з пікантним акцентом з'явилася на Нью-Йоркському тижні моди.

Кейт Мосс відвідала показ бренду Calvin Klein, який відбувся у межах Тижня моди у Нью-Йорку. Папараці сфотографували її біля входу на фешншоу.

Модель мала привабливий вигляд. На ній було елегантне чорне пальто і шовкова сукня міді кольору слонової кістки з відвертим декольте, яке вона оголила під верхнім одягом, оскільки на ній не було бюстгальтера.

Кейт Мосс / Фото: Getty Images

Аутфіт Кейт доповнила чорними лакованими гостроносими мюлями на шпильках і чорною сумочкоюю

Мосс зібрала волосся в пучок, зробила легкий макіяж і прикрасила вуха золотими сережками з перлинами.

Нагадаємо, Кейт Мосс у прозорій сукні і жакеті з бісером позувала на шоу Saint Laurent.

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