Без бюстгальтера: Кейт Мосс у білизняній сукні оголила декольте на Тижні моди

Супермодель 90-х у стильному образі з пікантним акцентом з'явилася на Нью-Йоркському тижні моди.
Кейт Мосс відвідала показ бренду Calvin Klein, який відбувся у межах Тижня моди у Нью-Йорку. Папараці сфотографували її біля входу на фешншоу.
Модель мала привабливий вигляд. На ній було елегантне чорне пальто і шовкова сукня міді кольору слонової кістки з відвертим декольте, яке вона оголила під верхнім одягом, оскільки на ній не було бюстгальтера.
Аутфіт Кейт доповнила чорними лакованими гостроносими мюлями на шпильках і чорною сумочкоюю
Мосс зібрала волосся в пучок, зробила легкий макіяж і прикрасила вуха золотими сережками з перлинами.
Нагадаємо, Кейт Мосс у прозорій сукні і жакеті з бісером позувала на шоу Saint Laurent.
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