Без бюстгальтера: Кім Кардашян у сукні з глибоким декольте блиснула сексуальними грудьми

43-річна зірка реаліті влаштувала імпровізований фотосет біля дорогого автомобіля.
Кім Кардашян опублікувала в Instagram серію знімків, на яких вона продемонструвала спокусливий образ.
На фото зірка реаліті позувала біля своєї автівки Tesla Cybertruck.
На Кім була світла сукня по фігурі з вирізом на спині та глибоким декольте, під якою не було бюстгальтера. Красуня продемонструвала пишні і сексуальні груди.
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Аутфіт Кардашян доповнила молочними туфлями-панчохами і хвилястим укладанням.
"Прогулянка Санта-Барбарою", – підписала вона світлини.
Нагадаємо, Кім Кардашян у мотокуртці оверсайз і з авоською приїхала на баскетбольний матч сина.
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