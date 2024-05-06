Без бюстгальтера: Кім Кардашян у сукні з глибоким декольте блиснула сексуальними грудьми

Кім Кардашян опублікувала в Instagram серію знімків, на яких вона продемонструвала спокусливий образ.

На фото зірка реаліті позувала біля своєї автівки Tesla Cybertruck.

На Кім була світла сукня по фігурі з вирізом на спині та глибоким декольте, під якою не було бюстгальтера. Красуня продемонструвала пишні і сексуальні груди.

(гортайте праворуч)

Аутфіт Кардашян доповнила молочними туфлями-панчохами і хвилястим укладанням.

"Прогулянка Санта-Барбарою", – підписала вона світлини.

Нагадаємо, Кім Кардашян у мотокуртці оверсайз і з авоською приїхала на баскетбольний матч сина.

Читайте також: