Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Без бюстгальтера: колишня дівчина Роберта Паттінсона у "голій" сукні потрапила під приціл папараці

Без бюстгальтера: колишня дівчина Роберта Паттінсона у "голій" сукні потрапила під приціл папараці

Без бюстгальтера: колишня дівчина Роберта Паттінсона у "голій" сукні потрапила під приціл папараці

FKA Twigs / Фото: Getty Images

36-річна FKA Twigs у прозорому вбранні прийшла на паті.

Британська співачка і екскохана Роберта Паттінсона – FKA Twigs – потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку, коли вийшла з вечірки з нагоди відкриття у Нью-Йорку першого флагманського магазину SKIMS.

Зірка обрала для такої події відвертий лук. На ній була чорна прозора мінісукня, під яку вона одягла лише нюдові труси. Оскільки артистка була без бюстгальтера, на груди вона наклеїла чорні ромби.

FKA Twigs / © Getty Images
FKA Twigs / Фото: Getty Images

Аутфіт FKA Twigs доповнила об'ємною чорною курткою, чорними панчохами з мереживом та екстравагантними гостроносими туфлями на екстремально високій платформі і шпильках. У руці співачка несла чорну сумочку-кокон із металевими шипами.

У неї була епатажна зачіска, макіяж із чорними розтушованими стрілками і довгий гострий манікюр чорного кольору. Образ співачка завершила прикрасами.

Читайте також:

Ексклюзив! Сергій Танчинець про новий сучасний кліп від гурту Без Обмежень – ЖВЛ представляє

Ексклюзив! Сергій Танчинець про новий сучасний кліп від гурту Без Обмежень – ЖВЛ представляє

Повʼязані теми:

Наступна публікація