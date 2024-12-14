Без бюстгальтера: колишня дівчина Роберта Паттінсона у "голій" сукні потрапила під приціл папараці

36-річна FKA Twigs у прозорому вбранні прийшла на паті.

Британська співачка і екскохана Роберта Паттінсона – FKA Twigs – потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку, коли вийшла з вечірки з нагоди відкриття у Нью-Йорку першого флагманського магазину SKIMS.

Зірка обрала для такої події відвертий лук. На ній була чорна прозора мінісукня, під яку вона одягла лише нюдові труси. Оскільки артистка була без бюстгальтера, на груди вона наклеїла чорні ромби.

FKA Twigs / Фото: Getty Images

Аутфіт FKA Twigs доповнила об'ємною чорною курткою, чорними панчохами з мереживом та екстравагантними гостроносими туфлями на екстремально високій платформі і шпильках. У руці співачка несла чорну сумочку-кокон із металевими шипами.

У неї була епатажна зачіска, макіяж із чорними розтушованими стрілками і довгий гострий манікюр чорного кольору. Образ співачка завершила прикрасами.

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