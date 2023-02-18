Без бюстгальтера: Ксенія Мішина блиснула сосками на Лазуровому узбережжі

Ксенія Мішина знялася у гарній фотосесії. Найцікавіші знімки вона показала в Instagram.

Локацією для фотосету обрали узбережжя Лазурового моря у Ніцці.

Мішина постала у білих широких штанях зі стрілками і білій трикотажній майці. Поряд лежав блакитний жакет. Оскільки смілива Ксенія не одягла бюстгальтер, крізь тонку тканину топу просвічувалися її соски. Це мало дуже сексуальний вигляд.

Ксенія Мішина/Фото sobkophotographer

Лук акторка доповнила укладання з локонами, ніжним макіяжем і сережками-пусетами.

Ксенія Мішина/Фото sobkophotographer

Ксенія продемонструвала свою тендітність, струнку фігуру і тонку талію.

Ксенія Мішина/Фото sobkophotographer

"Я була в готелі, коли пізно ввечері мені прийшло повідомлення від цієї прекрасної команди дівчат, що відмова не приймається і ми повинні зробити найкрасивіші французькі кадри", - написала під знімками акторка.

Нагадаємо, Ксенія Мішина знялася у романтичній комедії "Сусідка". В інтерв'ю нам вона розповіла про свою роль у фільмі, кумедні ситуації під час знімань та про образи її героїні.

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