Без бюстгальтера: Ксенія Мішина у відвертому образі знялася у фотосесії

Без бюстгальтера: Ксенія Мішина у відвертому образі знялася у фотосесії

Акторка і екс"Холостячка" одягла жакет на голе тіло. Це мало дуже сексуальний вигляд.

Ксенія Мішина взяла участь у стильному і пікантному водночас фотозніманні. В Instagram вона показала, як це було.

Акторка продемонструвала перед камерою кілька цікавих образів. Найвідвертішим був лук у чорному діловому костюмі чоловічого крою. Маскулінний жакет Ксенія одягла на голе тіло. Це мало дуже сексуальний вигляд, адже жакет трішки оголював груди зірки і залишав загадку для фантазій.

Потім Мішина з'явилася перед об'єктивом у чорному бюстгальтері і розстебнутій білій сорочці, а також у бежевому кроптопі і штанях у спортивному стилі.

Нагадаємо, нещодавно Ксенія відвідала токшоу "Як вийти заміж". Для ефіру вона обрала чорну коротку сукню з торочкою від плечей. Акторці зробили гладкий "кінський хвіст" і макіяж з акцентом на очах.

Злата Огнєвіч і Ксенія Мішина / Instagram Злати Огнєвіч

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