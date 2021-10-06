Без бюстгальтера: Ксенія Мішина у відвертому образі знялася у фотосесії

Акторка і екс"Холостячка" одягла жакет на голе тіло. Це мало дуже сексуальний вигляд.
Ксенія Мішина взяла участь у стильному і пікантному водночас фотозніманні. В Instagram вона показала, як це було.
Акторка продемонструвала перед камерою кілька цікавих образів. Найвідвертішим був лук у чорному діловому костюмі чоловічого крою. Маскулінний жакет Ксенія одягла на голе тіло. Це мало дуже сексуальний вигляд, адже жакет трішки оголював груди зірки і залишав загадку для фантазій.
Потім Мішина з'явилася перед об'єктивом у чорному бюстгальтері і розстебнутій білій сорочці, а також у бежевому кроптопі і штанях у спортивному стилі.
Нагадаємо, нещодавно Ксенія відвідала токшоу "Як вийти заміж". Для ефіру вона обрала чорну коротку сукню з торочкою від плечей. Акторці зробили гладкий "кінський хвіст" і макіяж з акцентом на очах.
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