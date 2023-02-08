Без бюстгальтера: лос-анджелеська модниця у мінісукні блиснула сосками

Під приціл папараці на вулицях Лос-Анджелеса потрапила дівчина професійного баскетболіста Патріка Беверлі – Мандана Болурчі. Вона є зіркою соцмереж та інфлюенсеркою, яку вважають однією з найвпливовіших у світі модниць.

Дівчина вийшла на прогулянку у провокаційному образі. На ній була синя мінісукня із прозорими вставками, яка чудово підкреслила її сексуальну фігуру. Під вбрання Мандана вирішила не одягати бюстгальтер, тож крізь тонку тканину вона блиснула своїми сосками.

Мандана Болурчі / Фото: Getty Images

Аутфіт Болурчі доповнила невеликою світлою сумочкою та срібними босоніжками на шпильках і зі стразами на ремінцях.

Дівчина розпустила волосся, зробила вечірній макіяж, французький манікюр, прикрасила вуха діамантовими сережками, а шию - кольє з камінням.

Нагадаємо, Мандана Болурчі народилася в Ірані 30 березня 1994 року. Вона жила у Європі, Дубаї, а потім переїхала до Лос-Анджелеса.

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