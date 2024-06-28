Без бюстгальтера: майже гола Діта фон Тіз еротично демонструвала сексуальні форми у келиху на фешншоу

Діта фон Тіз виступила зі своїм еротичним шоу під час показу Alexis Mabille Haute Couture осінь/зима 2024-2025, що відбувся у межах Паризького тижня моди.

Бурлеск-діва спокусливо вигиналась і демонструвала сексуальні форми у величезному келиху для шампанського, прикрашеному камінням Swarovski, з водою з пінкою. У ньому була велика полуниця-віхоть, яку Тіз піднімала над собою і стискала, щоб на неї текла вода.

Діта фон Тіз / Фото: Getty Images

Діта мала відвертий вигляд. Із одягу на ній були лише стринги зі стразами і гартери, розшиті стразами і камінням. Соски красуня заховала під наклейками зі стразами і бантиками.

Свій провокаційний лук діва бурлеску доповнила сережками, чокером і парними браслетами з кольоровим камінням. Вона зробила укладання з локонами, насичений макіяж із блискучими тінями, червоні манікюр і педикюр.

Нагадаємо, Діта фон Тіз у прозорій білизні з мереживом спокусливо позувала на столі.

Читайте також:

Діта фон Тіз і її ефектні образи (12 фото)