Без бюстгальтера: майже гола Діта фон Тіз еротично демонструвала сексуальні форми у келиху на фешншоу

51-річна діва бурлеску виступила зі своїм еротичноим шоу на модному показі.
Діта фон Тіз виступила зі своїм еротичним шоу під час показу Alexis Mabille Haute Couture осінь/зима 2024-2025, що відбувся у межах Паризького тижня моди.
Бурлеск-діва спокусливо вигиналась і демонструвала сексуальні форми у величезному келиху для шампанського, прикрашеному камінням Swarovski, з водою з пінкою. У ньому була велика полуниця-віхоть, яку Тіз піднімала над собою і стискала, щоб на неї текла вода.
Діта мала відвертий вигляд. Із одягу на ній були лише стринги зі стразами і гартери, розшиті стразами і камінням. Соски красуня заховала під наклейками зі стразами і бантиками.
Свій провокаційний лук діва бурлеску доповнила сережками, чокером і парними браслетами з кольоровим камінням. Вона зробила укладання з локонами, насичений макіяж із блискучими тінями, червоні манікюр і педикюр.
Нагадаємо, Діта фон Тіз у прозорій білизні з мереживом спокусливо позувала на столі.
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