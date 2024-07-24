Без бюстгальтера: модель Фріда Аасен у сексуальній сукні блиснула сосками на івенті

29-річна норвезька модель приїхала до Франції на захід.
Скандинавська красуня Фріда Аасен відвідала благодійний захід Літній галаконцерт Gala One у Сен-Тропе.
Для такого заходу вона обрала вінтажну вечірню чорну сукню максі із кутюрної колекції бренду Alexandre Vauthier сезону весна-літо 2013. Вбрання мало атласну вставку, високий розріз, виріз у зоні декольте та на животі, а також золотий галтер-кільце. Під вбранням не було бюстгальтера, тож через тонку тканину і від спалахів фотокамер були помітні її соски.
Аутфіт Аасен доповнила чорними босоніжками на шпильках. Волосся вона зібрала ззаду, уклала чубчик на один бік, заклавши його за вухо, зробила ніжний макіяж із чорними стрілками і прикрасила вуха діамантовими сережками-цвяшками. Руки вона вирішила залишити без прикрас. Молочні манікюр і педикюр завершили аутфіт Фріди.
Нагадаємо, Фріда Аасен сяяла на червоній доріжці Каннського кінофестивалю в оригінальному костюмі з топом-водолазкою та довгою спідницею від бренду Nina Ricci. Її вбрання було без рукавів, зі складками на ліфі топа та голим животом.
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