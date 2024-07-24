Без бюстгальтера: модель Фріда Аасен у сексуальній сукні блиснула сосками на івенті

Скандинавська красуня Фріда Аасен відвідала благодійний захід Літній галаконцерт Gala One у Сен-Тропе.

Для такого заходу вона обрала вінтажну вечірню чорну сукню максі із кутюрної колекції бренду Alexandre Vauthier сезону весна-літо 2013. Вбрання мало атласну вставку, високий розріз, виріз у зоні декольте та на животі, а також золотий галтер-кільце. Під вбранням не було бюстгальтера, тож через тонку тканину і від спалахів фотокамер були помітні її соски.

Фріда Аасен / Фото: Getty Images

Аутфіт Аасен доповнила чорними босоніжками на шпильках. Волосся вона зібрала ззаду, уклала чубчик на один бік, заклавши його за вухо, зробила ніжний макіяж із чорними стрілками і прикрасила вуха діамантовими сережками-цвяшками. Руки вона вирішила залишити без прикрас. Молочні манікюр і педикюр завершили аутфіт Фріди.

Нагадаємо, Фріда Аасен сяяла на червоній доріжці Каннського кінофестивалю в оригінальному костюмі з топом-водолазкою та довгою спідницею від бренду Nina Ricci. Її вбрання було без рукавів, зі складками на ліфі топа та голим животом.

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