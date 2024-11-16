Без бюстгальтера: модель із монобровою у "голій" сукні блиснула спокусливими грудьми

Греко-кіпрська модель Софія Хаджіпантелі відвідала презентацію різдвяної кампанії Agent Provocateur, яка відбулася у Лондоні.

Для своєї появи вона обрала відвертий образ. Софія одягла "голу" чорну мереживну сукню по фігурі. Під вбранням були мереживні стринги, а от замість бюстгальтера вона використала блискучі зірки, які наклеїла на соски.

Софія Хаджіпантелі / Фото: Getty Images

Аутфіт модель доповнила хутряною накидкою і чорними лакованими гостроносими туфлями. Вуха вона прикрасила золотими сережками, шию – золотим ланцюжком із хрестиком, а руки – масивними каблучками.

Її чорно-білі пасма волосся були укладені у локони. Хаджіпантелі зробила макіяж із червоною помадою на губах і чорним олівцем на очах, а також червоний довгий гострий манікюр. Але головним акцентом у її аутфіті була густа чорна моноброва, завдяки якій вона прославилася.

Нагадаємо, Софія Хаджіпантелі прийшла на вечірку у чорній латексній мінісукні з пишним сексуальним декольте і чорному шкіряному корсеті, який підкреслив її талію.

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