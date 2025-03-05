Без бюстгальтера: модель Камілла Роу у шоколадній сукні з мереживом блиснула сосками у Парижі

35-річна модель і акторка обрала для свого виходу привабливий лук зі сміливим акцентом.

У межах Паризького тижня моди Лувр організував благодійну вечерю "Le Grand Dîner du Louvre", яку відвідала Камілла Роу. Захід відбувся у залі Cour Marly. На аукціон виставили 30 столиків, метою якого було зібрати 1 мільйон євро.

Камілла Роу / Фото: Associated Press

Роу привернула до себе увагу відвертим аутфітом. На моделі була сукня з V-подібним вирізом, яка складалася з шовкового низу коричневого кольору і чорного мереживного ліфа. Під вбранням не було бюстгальтера, тож Камілла виблискувала перед присутніми сосками.

Камілла Роу / Фото: Associated Press

Лук вона доповнила босоніжками на шпильках. Камілла зібрала волосся у скромний хвіст і зробила максимально природний макіяж. Із прикрас вона обрала лише розкішний браслет із дорогоцінним камінням.

Камілла Роу / Фото: Associated Press

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