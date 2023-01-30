Без бюстгальтера: модель plus-size Ешлі Грем показала золоті груди

Мама трьох дітей виклала фото, на якому постала в лише в трусах.

Ешлі Грем опублікувала в Instagram Stories цікаве селфі, яке вона зробила у дзеркалі, готуючись до чергових знімань.

Модель plus-size позувала без бюстгальтера, в чорних трусах і чорних пантофлях. До оголених грудей вона притулила золотий бюст і сфотографувалася.

Ешлі Грем / Фото: Instagram Ешлі Грем

Ешлі не соромиться демонструвати фоловерам своє тіло, навіть майже оголене.

У Грем було стильне укладання, макіяж із акцентом на очах і лаконічні сережки у вухах.

Нагадаємо, раніше Ешлі продемонстурвала пишні форми у купальнику оливкового відтінку.

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