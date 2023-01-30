Без бюстгальтера: модель plus-size Ешлі Грем показала золоті груди

Мама трьох дітей виклала фото, на якому постала в лише в трусах.
Ешлі Грем опублікувала в Instagram Stories цікаве селфі, яке вона зробила у дзеркалі, готуючись до чергових знімань.
Модель plus-size позувала без бюстгальтера, в чорних трусах і чорних пантофлях. До оголених грудей вона притулила золотий бюст і сфотографувалася.
Ешлі не соромиться демонструвати фоловерам своє тіло, навіть майже оголене.
У Грем було стильне укладання, макіяж із акцентом на очах і лаконічні сережки у вухах.
Нагадаємо, раніше Ешлі продемонстурвала пишні форми у купальнику оливкового відтінку.
Читайте також:
- В ефектному образі та гарному настрої: Ешлі Грем сяяла на показі Tommy Hilfiger
- У прозорій сукні-сітці: модель plus-size Ешлі Грем вийшла на червону доріжку з чоловіком
- В оливковій сукні та сумкою-яблуком: модель plus-size Ешлі Грем на галавечорі
- У мінісукні та з крилами: модель plus-size Ешлі Грем з'явилася в образі ангела