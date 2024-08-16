Без бюстгальтера: модель похизувалася сексуальним образом у мереживній сукні з відвертим декольте

Джессіка Гейл у "голому" вбранні сходила на вечірку.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – опублікувала в Instagram знімки свого нового спокусливого аутфіту.

Дівчина зібралася на вечірку у чорній мереживній прозорій сукні, яка мала високий розріз, відверте декольте і чорну вставку з драпуванням і золотим кільцем. Під вбранням не було бюстгальтера.

Джессіка Гейл

Джессіка похизувалася спокусливою фігурою і пишними сексуальними грудьми.

Образ дівчина доповнила золотими босоніжками на шпильках. Вона зібрала волосся у високий хвіст, випустивши спереду пасма, у макіяжі зробила акцент на пишних віях, прикрасила вуха сережками-цвяшками, а руки – браслетами і каблучками. Молочний манікюр і білий педикюр завершили лук Гейл.

Джессіка Гейл

Нагадаємо, минулого разу Джессіка Гейл позувала на фото у сексуальному купальнику з "хижим" принтом і металевою фурнітурою.

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