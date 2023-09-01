Без бюстгальтера: модель продемонструвала оголені груди на червоній доріжці кінофестивалю

Вчора, 31 серпня, відбувся другий день ювілейного 80-го Венеційського кінофестивалю. Нашу увагу на червоній доріжці привернула модель Алді Гдовска Пржиліпяк, яка обрала для своєї появи провокаційний лук.

Алді прийшла на кінофестиваль без бюстгальтера і сміливо продемонструвала оголені груди. На ній був пудровий штанний костюм в сітку зі стразами, які виблискували від спалахів фотокамер. Під штани Пржиліпяк одягла нюдові труси з високою посадкою.

Алді Гдовска Пржиліпяк / Фото: Getty Images

Аутфіт модель доповнила чорними босоніжками на шпильках і чорним стьобаним клатчем.

Алді зробила ідеально рівне укладання, макіяж із рожевою помадою і прикрасила пальці масивними каблучками.

Нагадаємо, на Венеційський кінофестиваль прийшла також донька Міка Джаггера – Джорджія Мей Джаггер, яка сяяла у чорній блискучій сукні з паєтками і прозорим верхом.

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