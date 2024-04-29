Без бюстгальтера: модель у помаранчевій сукні блиснула сексуальними грудьми

Арабелла Чі у спокусливому аутфіті відпочила на терасі.
Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – не втомлюється ділитися з підписниками в Instagram новими світлинами.
Вона сфотографувалася на терасі, коли попивала коктейль.
Красуня постала на фото в обтислій сукні в рубчик соковитого помаранчевого кольору. Під вбранням був відсутній бюстгальтер, тож крізь тонку тканину просвічувалися її пишні і сексуальні груди. Арабелла мала дуже спокусливий вигляд.
Нагадаємо, Арабелла Чі продемонструвала струнку фігуру у білому суцільному купальнику.
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