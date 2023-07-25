Без бюстгальтера: модель з вітіліго Вінні Гарлоу одягла на вечірку прозоре вбрання

Вінні Гарлоу 27 липня виповниться 29 років. Із цієї нагоди вона влаштувала святкову вечірку у ресторані Delilah's West Restaurant у Лос-Анджелесі, на яку покликала рідних та друзів.

Вінні обрала сміливий образ, який точно запам'ятався всім гостям паті. Вона одягла прозорий блакитний костюм. Вбрання складалося з кроптопа, прикрашеного краплевидним камінням, з тонкими зав'язками і блискучих штанів, які знизу також були прикрашені камінням і мали виріз на стегні у вигляді квітки. Із білизни на моделі були лише темно-бежеві стринги, тож Гарлоу без комплексів виблискувала своїми сосками.

Вінні Гарлоу / Фото: Getty Images

Лук манекенниця доповнила блакитними босоніжками, сумкою колір металік, масивними браслетами, каблучками і сережками-кільцями такого самого кольору.

Вінні зробила екстравагантну зачіску з плетінням, яку доповнила аксесуарами у вигляді квітів з камінням і перлами та заколкою-метеликом, який нагадує аксесуар із 90-х. Свій образ модель завершила насиченим макіяжем із широкими чорними стрілками і блискучими тінями на повіках, срібним манікюром і білим педикюром.

Нагадаємо, Вінні Гарлоу у жовтому костюмі з паєтками продемонструвала свої стрункі гарні ноги під час фотосету на вулиці.

Читайте також: