Без бюстгальтера: мокра Демі Роуз спустила сукню і похизувалася сексуальними грудьми

Демі Роуз потішила фоловерів новою порцією гарячих світлин. Красуня влаштувала собі мокру фотосесію на пляжі.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Перед об'єктивом фотокамери вона постала у "голій" чорній сукні-сітці, під якою на ній були лише чорні стринги.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Красуня спочатку зняла бретельки, а потім і зовсім спустила вбрання аж до талії. Сексуальні оголені груди вона спокусливо прикривала руками.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Роуз також продемонструвала свої пишні сідниці.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Вона була з мокрим волоссям і макіяжем із довгими накладними віями.

Нагадаємо, Демі Роуз сфотографувалася у жовтій сукні з психоделічним принтом і напівоголеною спиною.

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