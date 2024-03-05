Без бюстгальтера: мокра Демі Роуз спустила сукню і похизувалася сексуальними грудьми

Британська модель обожнює спокушати підписників своїми пікантними знімками.
Демі Роуз потішила фоловерів новою порцією гарячих світлин. Красуня влаштувала собі мокру фотосесію на пляжі.
Перед об'єктивом фотокамери вона постала у "голій" чорній сукні-сітці, під якою на ній були лише чорні стринги.
Красуня спочатку зняла бретельки, а потім і зовсім спустила вбрання аж до талії. Сексуальні оголені груди вона спокусливо прикривала руками.
Роуз також продемонструвала свої пишні сідниці.
Вона була з мокрим волоссям і макіяжем із довгими накладними віями.
Нагадаємо, Демі Роуз сфотографувалася у жовтій сукні з психоделічним принтом і напівоголеною спиною.
Читайте також: