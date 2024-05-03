Без бюстгальтера: Надя Дорофєєва продемонструвала кокетливий лук у мінісукні з оголеною спиною

Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram серію знімків, на яких продемонструвала новий кокетливий образ.

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Артистка позувала у чорній мінісукні з американською проймою й оголеною спиною, під якою не було бюстгальтера. Вбрання чудово підкреслило її стрункі ноги. Сукню зірка скомбінувала з чорними черевиками на грубій підошві.

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

"Як звучить моя душа/ Ти би міг про це дізнатися/ Але ти знов обрав …всі свої драми", – написала співачка у своєму дописі, заінтригувавши підписників. Фоловери у коментарях діляться здогадками, що це рядки нової пісні Дорофєєвої.

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Нагадаємо, Надя Дорофєєва у червоній куртці і мініспідниці постала на свій день народження.

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