Без бюстгальтера: Наомі Воттс у перламутровій сукні блиснула сосками на івенті

55-річна акторка у короткому вбранні з'явилася на заході на пірсі.

Наомі Воттс відвідала захід Exploration of Tactility, організований Dom Pérignon у Нью-Йорку. Акторку сфотографували на пірсі.

Одягнена зірка була у вільну коротку сукню з пишними короткими рукавами і прихованими кишенями. Під вбранням був відсутній бюстгальтер, тож крізь тонку тканину були помітні її соски, які аж "виколювали" очі.

Наомі Воттс / Фото: Getty Images

Лук Воттс доповнила чорними босоніжками і чорними сонцезахисними окулярами. У неї було хвилясте укладання, золоті сережки із зеленим камінням, макіяж із рожевою помадою і червоний педикюр.

Нагадаємо, Наомі Воттс прийша на показ Модного дому Balenciaga із сином Самюелем Каєм Шрайбером, який віддає перевагу своєму другому імені. Акторк абула одягнена у розкішний костюм, що складався зі спідниці-олівця та жакета з декольте. А її син був одягнений у спідницю, яку поєднав із мереживною прозорою блузою, бюстгальтером, колготками та туфлями на підборах.

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