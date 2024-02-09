Без бюстгальтера: Нікі Гілтон у прозорій мінісукні блиснула сосками на Тижні моди

Тусівниця, підприємиця та молодша сестра Періс Гілтон у провокаційному луку прийшла на модний показ.

Нікі Гілтон відвідала показ бренду Bronx & Banco, який відбувся в межах Тижня моди у Нью-Йорку.

Тусівниця з'явилася там у сміливому аутфіті. На ній була прозора мінісукня зі стразами. Під вбранням були нюдові труси із завищеною талією і був відсутній бюстгальтер, тож Нікі блиснула на камери своїми сосками.

Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

Аутфіт Гілтон доповнила прозорими босоніжками зі стразами і на шпильках та срібною сумочкою, інкрустованою стразами.

Нікі розпустила волосся, зробила макіяж з акцентом на очах і нюдовий манікюр.

Нагадаємо, Нікі Гілтон прийшла на вечірку, присвячену Дню святого Валентина, в лавандовій мереживній сукні міді з нюдовою підкладкою та елегантному жакеті в тон.

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