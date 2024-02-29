Без бюстгальтера: Олівія Вайлд у прозорому боді продемонструвала оголені груди на Тижні моди

39-річна акторка і режисерка у провокаційному аутфіті сходила на фешншоу Yves Saint Laurent.

Олівія Вайлд побувала на Паризькому тижні моди. Вона відвідала показ бренду Yves Saint Laurent, на якому продемонструвала найвідвертіший лук в ансамбль із осінньої колекції 2024 року.

Акторка з'явилася перед фотокамерами у прозорому боді на тонких бретельках шоколадного відтінку, під яким не було бюстгальтера. Тож зірка без комплексів виблискувала перед присутніми своїми оголеними грудьми.

Олівія Вайлд / Фото: Associated Press

Верх вона скомбінувала зі спідницею-олівцем кольору хакі зі шкіряним поясом. Лук Вайлд доповнила коричневими шкіряними рукавичками, капроновими колготами, лакованими туфлями в тон.

Олівія Вайлд / Фото: Associated Press

Олівія розпустила волосся, зробила макіяж смок-айс, одягла на обличчя окуляри-авіатори, шию прикрасила золотим чокером, а вуха – лаконічними сережками-кільцями.

Олівія Вайлд / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Олівія Вайлд потрапила під приціл папараці під час походу на фермерський базар. На ній були білі джинси 7 For All Mankind і біла футболка.

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