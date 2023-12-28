Без бюстгальтера: папараці заскочили французьку модель у пікантному образі на пляжі

Тілан Блондо фотографи зазнімкували, коли вона вже йшла з пляжу.

До об'єктивів папараці потрапила 22-річна французьска модель і акторка Тілан Блондо.

Дівчина була одягнена у фіолетовий топ із американською проймою і оголеною спиною, під яким був відсутній бюстгальтер. Топ чудово підкресли пишні груди Тілан, які мали спокусливий вигляд.

Тілан Блондо / Фото: Getty Images

Верх вона скомбінувала з широкими коричневими штанями в рубчик. Блондо зібрала волосся у хвіст, одягла сонцезахисні окуляри і завершила лук лаконічними сережками та золотим браслетом.

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