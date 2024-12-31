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Без бюстгальтера: переможниця "Холостяка-13" позувала на камеру топлес

Без бюстгальтера: переможниця "Холостяка-13" позувала на камеру топлес

Без бюстгальтера: переможниця "Холостяка-13" позувала на камеру топлес

Інна Бєлєнь/Instagram Інни Бєлєнь

Інна Бєлєнь поділилася відвертим фото.

Переможниця 13-го сезону шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь опублікувала в Instagram Stories відвертий знімок.

Дівчина позувала топлес спиною до фотокамери. Із одягу на Інні були лише джинси. Довге волосся спадало їй на спину.

Інна Бєлєнь/Instagram Інни Бєлєнь / ©
Інна Бєлєнь/Instagram Інни Бєлєнь

На фото Бєлєнь показала запитання від підписників про те, чи був на проєкті секс? На це Інна відповіла: "Я думаю прийшов час розказати і дещо показати. Пікантний факт зі знімань "Холостяка" завтра ввечері". Фоловери з нетерпінням чекають на цей пікантний факт від Інни.

Нагадаємо, раніше Інна Бєлєнь похизувалася схудлою фігурою.

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