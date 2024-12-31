Без бюстгальтера: переможниця "Холостяка-13" позувала на камеру топлес

Інна Бєлєнь поділилася відвертим фото.
Переможниця 13-го сезону шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь опублікувала в Instagram Stories відвертий знімок.
Дівчина позувала топлес спиною до фотокамери. Із одягу на Інні були лише джинси. Довге волосся спадало їй на спину.
На фото Бєлєнь показала запитання від підписників про те, чи був на проєкті секс? На це Інна відповіла: "Я думаю прийшов час розказати і дещо показати. Пікантний факт зі знімань "Холостяка" завтра ввечері". Фоловери з нетерпінням чекають на цей пікантний факт від Інни.
Нагадаємо, раніше Інна Бєлєнь похизувалася схудлою фігурою.
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