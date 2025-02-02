Без бюстгальтера: Періс Гілтон у "голій" сукні без комплексів продемонструвала груди фотографам

Періс Гілтон стала гостею вечірки, організованої напередодні 67-ої щорічної церемонії вручення престижної музичної премії "Греммі".

Світська левиця вирішила привернути до себе увагу відвертим луком. Вона з'явилася на препаті у чорній обтислій сукні максі з драпуванням на стегнах, повністю усипаній кристалами. Вбрання просвічувалося, тому Гілтон виблискувала перед присутніми своїми грудьми, на яких були нюдові наклейки.

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

Аутфіт Періс доповнила чорними шкіряними гостроносими туфлями і сумочкою, інкрустованою стразами, з принтом "собачий зуб". Волосся знаменитість зібрала у високий хвіст, зробила макіяж смокі-айс і французький манікюр, вуха прикрасила елегантними діамантовими сережками, а на пальці красувалася каблучка з масивним діамантом.

Нагадаємо, Періс Гілтон потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку у рожевій шубі і романтичній сукні ніжного відтінку.

Читайте також: