Без бюстгальтера: 41-річна італійська модель вийшла на червону доріжку у прозорій сукні

Маріякарла Босконо вирішила привернути до себе увагу на кінофестивалі відвертим луком.

Найепатажнішою на червоній доріжці відкриття Венеційського кінофестивалю виявилася італійська манекенниця Маріякарла Босконо.

Дівчина постала перед камерами у прозорій чорній сукні із колекції Jean Paul Gaultier SS22 Couture. Босконо була без бюстгальтера, тому без комплексів світила своїми оголеними принадами. Добре, що труси одягла.

Маріякарла Босконо / Фото: Getty Images

До сукні модель взула чорні лаковані туфлі. Волосся вона зібрала у низький хвіст і зробила агресивний макіяж очей, підкресливши їй чорними тінями.

Нагадаємо, а Джоді Тернер-Сміт з'явилася на кінофестивалі у сукні зі стразами від бренду Gucci з відвертим декольте та прозорою спідницею.

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