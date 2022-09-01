Без бюстгальтера: 41-річна італійська модель вийшла на червону доріжку у прозорій сукні

Маріякарла Босконо вирішила привернути до себе увагу на кінофестивалі відвертим луком.
Найепатажнішою на червоній доріжці відкриття Венеційського кінофестивалю виявилася італійська манекенниця Маріякарла Босконо.
Дівчина постала перед камерами у прозорій чорній сукні із колекції Jean Paul Gaultier SS22 Couture. Босконо була без бюстгальтера, тому без комплексів світила своїми оголеними принадами. Добре, що труси одягла.
До сукні модель взула чорні лаковані туфлі. Волосся вона зібрала у низький хвіст і зробила агресивний макіяж очей, підкресливши їй чорними тінями.
Нагадаємо, а Джоді Тернер-Сміт з'явилася на кінофестивалі у сукні зі стразами від бренду Gucci з відвертим декольте та прозорою спідницею.
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