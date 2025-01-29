Без бюстгальтера: Розі Гантінгтон-Вайтлі з глибоким декольте з'явилася на фешншоу

37-річна модель у всьому білому прийшла на Тиждень моди у Парижі.

Розі Гантінгтон-Вайтлі відвідала показ колекції Elie Saab Haute Couture весна-літо 2025, який відбувся у межах Паризького тижня моди.

Там модель постала у стильному образі total black. На ній був костюм, прикрашений рядками із золотистого бісеру, який складався зі штанів-кльош і жакета оверсайз із великими накладними кишенями. Жакет, який вона одягла на голе тіло, мав глибоке декольте.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Associated Press

На шиї у Гантінгтон-Вайтлі був білий шарф. А взула вона білі босоніжки.

Красуня зробила акуратне укладання і макіяж із блискучими тінями і теракотовою помадою. У вухах у неї були лаконічні сережки.

Нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі у напівпрозорій сукні і з коханим побувала на бою Усик – Ф'юрі.

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