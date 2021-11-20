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Без бюстгальтера: сексуальна Демі Роуз похизувалася пишним бюстом

Без бюстгальтера: сексуальна Демі Роуз похизувалася пишним бюстом

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Без бюстгальтера: сексуальна Демі Роуз похизувалася пишним бюстом

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Британська "Кім Кардашян" приміряла черговий провокаційний образ totak black.

Демі Роуз любить спокушати своїх шанувальників гарячими кадрами. Вона знову поділилася у соцмережі новими знімками, де продемонструвала провокаційний образ.

Модель позувала перед камерою у чорній водолазці та чорній спідниці з крокодилячої шкіри з пікантним розрізом спереду. Під одягом на Демі не було бюстгальтера, тому від спалаху фотоапарата тонка тканина просвічувалася, і вона засвітила свій пишний бюст.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Волосся красуня зібрала в хвіст і зробила макіяж із бежево-персиковими тінями на повіках.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Минулого разу Демі у мереживній прозорій мінісукні і в чорних босоніжках залізла на стіл і похизувалася пишним декольте.

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