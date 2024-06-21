Без бюстгальтера: Шаніна Шейк у сукні з глибоким декольте прийшла на вечірку

Шаніна Шейк відвідала літню вечірку V&A Summer Party 2024, присвячену відкриттю виставки Наомі Кемпбелл "Наомі: у моді" у лондонському музеї Вікторії та Альберта. Папараці заскочили модель дорогою на івент.

Для своєї появи вона обрала пікантний лук. На Шаніні була пудрова довга сукня з білими атласними лацканами, американською проймою, ґудзиками в тон і високим розрізом. Та головним акцентом у її аутфіті було глибоке декольте, під яким був відсутній бюстгальтер, що додало її образу спокусливості.

Шаніна Шейк / Фото: Getty Images

Вбрання вона поєднала з білими босоніжками на шпильках, лаконічним білим клатчем, золотим браслетом і каблучкою. Шейк розпустила волосся, зробила ніжний макіяж, а також – нюдові манікюр і педикюр.

Нагадаємо, Шаніна Шейк продемонструвала ніжний лук у лавандовій сукні.

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