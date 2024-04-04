Без бюстгальтера: скульпторка у прозорій сукні блиснула пишними грудьми на івенті

Знаменитості, щоб привернути до себе увагу, з'являються на заходах без білизни.
Американська скульпторка і художниця Кеннеді Янко відвідала івент New Museum Gala, який відбувся у Нью-Йорку.
Там знаменитість з'явилася у відвертому аутфіті. На Янко була бежево-жовто-червона сукня з високою горловиною і пишними воланами на манжетах. Верх вбрання був прозорим і вона демонструвала присутнім свої пишні сексуальні груди, соски яких приховала під нюдовими наклейками.
Аутфіт Кеннеді доповнила чорними лакованими гостроносими туфлями. У скульпторки була коротка білява скуйовджена зачіска, макіяж із пишними накладними віями, білий манікюр, довгі сережки і золоті каблучки.
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