Без бюстгальтера: скульпторка у прозорій сукні блиснула пишними грудьми на івенті

Знаменитості, щоб привернути до себе увагу, з'являються на заходах без білизни.

Американська скульпторка і художниця Кеннеді Янко відвідала івент New Museum Gala, який відбувся у Нью-Йорку.

Там знаменитість з'явилася у відвертому аутфіті. На Янко була бежево-жовто-червона сукня з високою горловиною і пишними воланами на манжетах. Верх вбрання був прозорим і вона демонструвала присутнім свої пишні сексуальні груди, соски яких приховала під нюдовими наклейками.

Кеннеді Янко / Фото: Getty Images

Аутфіт Кеннеді доповнила чорними лакованими гостроносими туфлями. У скульпторки була коротка білява скуйовджена зачіска, макіяж із пишними накладними віями, білий манікюр, довгі сережки і золоті каблучки.

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