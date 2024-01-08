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Без бюстгальтера: смілива Белла Торн у сукні-сітці блиснула оголеними грудьми на галаконцерті

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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Без бюстгальтера: смілива Белла Торн у сукні-сітці блиснула оголеними грудьми на галаконцерті

Белла Торн / Фото: Getty Images

26-річна акторка і співачка любить епатувати публіку своїми відвертими луками.

Белла Торн відвідала галаконцерт The Art of Elysium 2024 HEAVEN, який відбувся у Лос-Анджелесі.

Для своєї появи дівчина обрала провокаційний аутфіт. На ній була довга сукня-сітка кольору вівсянки зі стразами, на тонких бретельках і з розрізом до стегна, під яку вона одягла лише бежеві труси.

Белла Торн / © Getty Images
Белла Торн / Фото: Getty Images

Оскільки на Беллі бюстгальтер був відсутній вона без комплексів демонструвала присутнім свої оголені груди.

Свій лук Торн доповнила червоними босоніжками і срібними прикрасами з камінням. Вона розпустила волосся, зробила макіяж із акцентом на червоній помаді і завершила лук довгим бежевим манікюром.

Нагадаємо, на благодійному заході Белла Торн з'явилася у вінтажній сукні і на шпильках.

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