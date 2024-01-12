Без бюстгальтера: смілива Демі Роуз у відвертому образі похизувалася пишними і сексуальними грудьми

Демі Роуз потішила фоловерів в Instagram новою порцією цікавих знімків із нещодавньої фотосесії у саду.

"Сад троянд", – підписала вона світлини.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Перед об'єктивом фотокамери модель, як завжди, постала у спокусливому образі. На Демі була бежева білизна з чорним мереживом і прозорий рожевий халат із білим мереживом.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Дівчина уклала волосся в локони і прикрасила його рожевими квітами. Свій ніжний лук вона доповнила макіяжем із чорними стрілками і пишними віями, світлим манікюром із дизайном, каблучками і мюлями на шпильках.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

А на десерт Роуз залишила найвідвертіший знімок, на якому вона постала без бюстгальтера і в прозорому халаті, який нічогісінько не прикривав. Красуня похизувалася своїм пишним і сексуальним бюстом.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Нагадаємо, раніше Демі Роуз у напівпрозорій сукні з квітковими аплікаціями продемонструвала сексуальне декольте.

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