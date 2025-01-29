Без бюстгальтера: смілива донька Мадонни показала оголені груди на Тижні моди у Парижі

Донька Мадонни – 28-річна модель і співачка Лурдес Леон – викликала справжній фурор своїм провокаційним образом на показі чоловічого одягу Saint Laurent осінь-зима 2025/2026, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі.

Лурдес з'явилася там у чорному ажурному кетс'юті без бретельок. Під нього дівчина одягла лише чорні труси, тому виблискувала перед присутніми своїми оголеними грудьми.

Лурдес Леон / Фото: Getty Images

Зверху Леон одягла чорний шкіряний тренч із поясом і взула чорні атласні босоніжки на шпильках.

У неї було розпущене волосся і макіяж із кораловою помадою. Вуха модель прикрасила золотими сережками-кільцями з камінням, шию – золотим ланцюжком із підвіскою, а руки – золотими браслетами і каблучкою.

Нагадаємо, Лурдес Леон на показі бренду Marc Jacobs у Нью-Йорку постала у чорній мінісукні з безліччю вирізів, дірок і сітчастих вставок.

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