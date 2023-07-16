Без бюстгальтера: смілива Емілі Ратаковскі у прозорій сукні і з вирізом на грудях прийшла на вечірку

32-річна модель у відвертому аутфіті похизувалася стрункою фігурою і спокусливим декольте.

Емілі Ратаковскі опублікувала в Instagram знімки свого провокаційного образу, у якому вона сходила на вечірку.

Модель обожнює відверті луки, тож вона одягла білу прозору сукню з рюшами і пікантним вирізом на грудях. Під вбранням був відсутній бюстгальтер і її пишний бюст мав сексуальний вигляд. Красуня також похизувалася стрункою фігурою.

Емілі Ратаковскі / Фото: Instagram Емілі Ратаковскі

Аутфіт Ратаковскі доповнила босоніжками на зав'язках і сумочкою на ланцюжку. Волосся вона розпустила, зробила макіяж із помадою кольору молочного шоколаду і прикрасила шию намистом із камінням.

Емілі Ратаковскі / Фото: Instagram Емілі Ратаковскі

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі на івент британського Vogue у Лондоні прийшла у чорній оксамитовій сукні на широких бретельках та з декількома вирізами на грудях.

Читайте також: