Без бюстгальтера: смілива Флоренс П'ю блиснула сосками на післяоскарівській вечірці

Флоренс П'ю для післяоскарівської вечірки Vanity Fair обрала сміливий аутфіт. Вона з'явилася у трендовій прозорій сукні молочного відтінку з баскою і шлейфом, яка була прикрашена флористичними аплікаціями.

Флоренс П'ю / Фото: Getty Images

Під вбранням був відсутній бюстгальтер, тож Фло без комплексів виблискувала на камери своїми сосками.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Аутфіт акторка доповнила прозорими туфлями з розсипом страз. Елегантна зачіска, ніжний макіяж і діамантові прикраси завершили спокусливий лук П'ю.

А на церемонії нагородження премії "Оскар" Флоренс сяяла у сукні перлинного відтінку, декорованій камінням, із фігурним декольте від бренду Del Core.

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