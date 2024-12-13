Без бюстгальтера: смілива Лілі-Роуз Депп блиснула сосками на вечірці

25-річна донька Ванесси Параді та Джонні Деппа у пікантному луку з'явилася на івенті.
Лілі-Роуз Депп відвідала у Лос-Анджелесі вечірку після прем’єри фільму жахів "Носферату", у якому вона знялася.
Дівчина позувала перед фотографом разом із режисером стрічки Робертом Еггерсом.
Лілі-Роуз обрала для івенту обтислу сукню кольору слонової кістки на широких бретельках. Під вбранням не було бюстгальтера, тож крізь тонку тканину були помітні її соски.
Акторка розпустила волосся і заплела спереду дві кіски, а також зробила макіяж із нюдовою помадою. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками, а руку – коктейльною каблучкою.
Нагадаємо, Лілі-Роуз Депп на самій прем'єрі горору зверху цієї сукні одягла прозору накидку із зав'язками і вишивкою бісером.
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